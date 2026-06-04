प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर से 7 साल का ‘लड्डू’ लापता, अन्न, जल त्यागकर बच्चे को तलाश रही मां

लापता बच्चे का नाम वेद कुमार गौतम है, जिसे सब प्यार से 'लड्डू' बुलाते हैं। उसकी मां कविता, संत प्रेमानंद महाराज की शिष्या हैं और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर बने 'श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम' में रहकर सेवा-पूजा करती हैं। उनका 7 साल का बेटा लड्डू भी उनके साथ आश्रम में ही रहता था। इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण लड्डू आश्रम के गेट के पास आने-जाने वाले लोगों को जल सेवा के काम में लगा हुआ था। 31 मई को भी वह हमेशा की तरह पानी पिला रहा था, लेकिन इसी बीच वह अचानक वहां से गायब हो गया।