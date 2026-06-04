IITian बाबा का काला साम्राज्य बेनकाब: शिष्यों के खून की होगी जांच, लैपटॉप से खुल सकते हैं बड़े राज

IITian Baba Abhishek Mishra: मथुरा में चर्चित आईआईटीयन बाबा अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास से जुड़े मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। दुष्कर्म, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और संगठित नेटवर्क के आरोपों के बीच अब पुलिस वैज्ञानिक जांच का सहारा लेने जा रही है। पुलिस का मानना है कि आश्रम में रहने वाले कई युवक और युवतियां लंबे समय तक बाबा के प्रभाव में रहे, इसलिए उनके खून की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उन्हें किसी प्रकार का नशीला पदार्थ या विशेष दवा तो नहीं दी जाती थी।