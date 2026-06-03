Mahoba Crime: पत्नी और दो मासूम बेटियों के हत्यारे पिता को मिली फांसी, महिला जज ने कहा- मरने तक फंदे पर लटकाया जाए

Father Gets Death Sentence: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पत्नी और दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या करने वाले पिता को आखिरकार उसके अपराध की सख्त सजा मिल गई। महोबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र विश्वकर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का अपराध अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला है। महिला न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने आदेश देते हुए कहा कि दोषी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।