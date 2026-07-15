महोबा में युवक के दोनों हाथ काटे, पेट्रोल पंप के पास घेरकर कुल्हाड़ी से हमला, एक संदिग्ध हिरासत में

Kanpur-Sagar Highway: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक युवक पर हुए हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने 28 वर्षीय युवक को घेरकर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें उसके दोनों हाथ कलाई से लगभग अलग हो गए। हमले में युवक के पैरों और सिर पर भी गहरे घाव आए हैं। पीड़ित परिवार ने इस हमले का आरोप स्थानीय नेता शिवप्रताप सिंह परमार और उसके साथियों पर लगाया है। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गए। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।