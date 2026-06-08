8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

महोबा: नदी में डूब रहे बड़े भाई को बचाने के लिए कूदा छोटा भाई, दोनों की हुई मौत

Accident in Mahoba: महोबा में नदी में डूबकर दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई परिवार के साथ महोबा आए थे।

2 min read
Google source verification

महोबा

image

Narendra Awasthi

Jun 08, 2026

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब रविकांत

घटना की जानकारी देते CO रविकांत (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)

Two Brothers Died: महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में शिक्षक और उसके भाई की नदी में डूबकर मौत हो गई। दोनों भाइयों के नदी में डूबने से चीख-पुकार मच गई। मौके पर खड़े मछुआरों ने दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को अस्पताल ले गई, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक साथ दो भाइयों की मौत से परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शिक्षक परिवार के साथ विश्वामित्र आश्रम घूमने गए थे 

उत्तर प्रदेश के महोबा में राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक जितेंद्र कुमार रविवार की शाम को अपनी पत्नी कोमल, पुत्र सिद्धांत, छोटे भाई राजा और रंजीत के साथ नगार घाट स्थित विश्वामित्र आश्रम घूमने के लिए आए थे। उसी समय जितेंद्र अपने पुत्र सिद्धांत को लेकर घसान नदी में नहाने के लिए चले गए। वहां सिद्धांत नहाते समय नदी में डूबने लगा।

यहा देखकर जितेंद्र ने सिद्धांत को नदी के बाहर किनारे तरफ उछाल दिया, लेकिन वह खुद गहरे पानी में चला गया। जितेंद्र को डूबता देख छोटा भाई राजा ने भी नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों भाई गहरे पानी में चले गए। परिवार वालों के सामने दोनों नदी में डूब गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे मच्छरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला।

 

राजा पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आया था

परिजनों ने बताया कि राजा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आया था। परीक्षा से पहले वह नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं, बड़ा भाई जितेंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक पद पर तैनात था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ‌

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी कुल पहाड़?

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी में दो लोग डूब गए हैं। सूचना मिलने के तत्काल बाद मौके पर चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से नदी में डूबे लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी पनवाड़ी भेजा गया था, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पूछताछ में जानकारी हुई कि की दोनों सगे भाई थे और परिजनों के साथ नदी नहाने के लिए आए थे। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Jhansi News: मस्जिद सील और मौलाना गिरफ्तारी की वायरल खबर गलत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

ये भी पढ़ें
एसपी सिटी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / महोबा: नदी में डूब रहे बड़े भाई को बचाने के लिए कूदा छोटा भाई, दोनों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mahoba Crime: पत्नी और दो मासूम बेटियों के हत्यारे पिता को मिली फांसी, महिला जज ने कहा- मरने तक फंदे पर लटकाया जाए

mahoba wife daughters murder case father gets death sentence
महोबा

‘केवल सत्ताधारी भाजपाई गाय को माता नहीं बोल पा रहे’, अविमुक्तेश्वरानंद ने किया धीरेंद्र शास्त्री की गौ रैली का स्वागत

shankaracharya swami avimukteshwaranand welcomed dhirendra shastri cow rally know what he said mahoba
महोबा

PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी! यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज हुई FIR

fir lodged against up congress state president ajay rai indecent remarks made against pm narendra modi mahoba
महोबा

Mahoba News: कार में बैठते ही पीएम मोदी पर क्या बोल गए अजय राय? वायरल वीडियो से यूपी की सियासत में मचा बवाल

Mahoba News, Ajay Rai, PM Modi, Viral Video, UP Congress, BJP Attack, Uttar Pradesh
महोबा

Mahoba News:‘16 दिन तक दरिंदगी’, महोबा की बेटी के मामले पर भड़की कांग्रेस, योगी सरकार पर बोला हमला

UP Crime News, Ajay Rai
महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.