महोबा: नदी में डूब रहे बड़े भाई को बचाने के लिए कूदा छोटा भाई, दोनों की हुई मौत

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी में दो लोग डूब गए हैं। सूचना मिलने के तत्काल बाद मौके पर चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से नदी में डूबे लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी पनवाड़ी भेजा गया था, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पूछताछ में जानकारी हुई कि की दोनों सगे भाई थे और परिजनों के साथ नदी नहाने के लिए आए थे। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।