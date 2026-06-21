‘जब पाकिस्तान पर ब्रह्मोस दागा गया तो वह जान बचाकर भाग गया’, महोबा की धरती पर CM योगी ने मंच से किया ऑपेरशन सिंदूर का जिक्र

सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा- पहले बुंदेलखंड में भूमाफिया, खनन माफिया और वन माफिया हावी थे। जिन्हें अब मिट्टी में मिला दिया गया है। उन्होंने बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में बनी तोप का उदाहरण देते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन का यह केंद्र अब महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी तक फैलेगा, जिससे यहां बनने वाले आधुनिक हथियार दुश्मनों को थर्रा देंगे। बुंदेलखंड में बनी तोप से पाकिस्तान भी थर्रा गया है।