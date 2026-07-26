‘पापा ने ही मम्मी को मारा’, पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, 5 साल के बेटे की गवाही से खुला गर्भवती मां की हत्या का राज

मृतका के परिजनों का कहना है कि हनीफ का स्वभाव काफी शक करने वाला था। परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी के पिता सुलेमान ने भी अपने बेटे को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीओ कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।