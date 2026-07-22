झांसी: लिव-इन पार्टनर के सामने युवक ने मंदिर परिसर में की खुदकुशी, इलाके में सनसनी

Jhansi Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बड़ागांव थाना क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे 42 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका के सामने ही मंदिर परिसर में पेड़ से फांसी लगा ली। प्रेमिका उसे लगातार रोकती और मनाती रही, लेकिन वह नहीं माना। फांसी लगाते ही अचानक रस्सी टूट गई और युवक नीचे लगे पत्थरों पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।