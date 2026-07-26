चित्रकूट में NEET छात्रा गैंगरेप केस में बड़ा एक्शन, 50 हजार के इनामी आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम, एसओजी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इसी दौरान मुठभेड़ में मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली 20 साल की NEET छात्रा अपने 17 साल के दोस्त के साथ चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट घाटी क्षेत्र में घूमने गई थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे। उन्होंने खुद को वनकर्मी बताकर दोनों को डराया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।