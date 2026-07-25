गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बागपत: STF एनकाउंटर में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश विपुल, दारोगा घायल

खास बात ये है कि जिस शख्स के भाई की हत्या विपुल ने की थी, उसी परिवार से मुकदमा लड़ने के लिए पैसे मांग रहा था। इतनी हिम्मत कि जिसे मारा, उसी से खर्चा वसूल रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विपुल के साथी और पूरे गैंग के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है और इसे और तेज किया जाएगा।