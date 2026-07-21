Murder By Sanke Case Row: किसी ने पति को सांप से डसवाया तो किसी ने नीले ड्रम में भरा! मेरठ की 1 ही बैरक में कौन-कौन कातिल पत्नियां?

Murder By Sanke Case Row Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले एक साल के दौरान पति-पत्नी के रिश्तों से जुड़े कई सनसनीखेज हत्याकांड सामने आए हैं। इन मामलों में पत्नियों पर अपने प्रेम संबंधों के चलते पति की हत्या कराने या हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे। अब ऐसे ही चर्चित महिला कैदी मेरठ जिला जेल की एक ही बैरक में बंद हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि इन्हें एक साथ रखकर निगरानी और सुधारात्मक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।