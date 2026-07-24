Meerut Snake Bite Murder: जेल में दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट, प्रेमी तुषार ने की निजी वकील की मांग

Damini Pregnancy Test Meerut:मेरठ के चर्चित सांपकांड में गिरफ्तार आरोपी तुषार पायला से गुरुवार को पहली बार उसका एक करीबी मिलने जिला जेल पहुंचा। तुषार के चाचा धर्मसिंह हापुड़ से मेरठ आए और जेल में उससे मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसमें चाचा ने पूरे मामले की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान धर्मसिंह अपने साथ केले, नमकीन और बिस्किट भी लेकर पहुंचे, जिन्हें जेल नियमों के अनुसार तुषार को दिया गया।