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Meerut Snake Bite Murder: जेल में दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट, प्रेमी तुषार ने की निजी वकील की मांग

Meerut Snake Bite Murder Case: मेरठ सांपकांड के आरोपी तुषार पायला से जेल में उसके चाचा ने मुलाकात की। वहीं मुख्य आरोपी दामिनी से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा। दोनों ने निजी वकील की मांग भी की है।
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मेरठ

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Dimple Yadav

Jul 24, 2026

Meerut Jail News Snake Murder Case Update Atul Murder Case Tushar Payla Jail

दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट

Damini Pregnancy Test Meerut:मेरठ के चर्चित सांपकांड में गिरफ्तार आरोपी तुषार पायला से गुरुवार को पहली बार उसका एक करीबी मिलने जिला जेल पहुंचा। तुषार के चाचा धर्मसिंह हापुड़ से मेरठ आए और जेल में उससे मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसमें चाचा ने पूरे मामले की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान धर्मसिंह अपने साथ केले, नमकीन और बिस्किट भी लेकर पहुंचे, जिन्हें जेल नियमों के अनुसार तुषार को दिया गया।

18 जुलाई से जेल में बंद है तुषार

तुषार पायला 18 जुलाई से मेरठ जिला जेल में बंद है। पुलिस जांच के अनुसार, उस पर स्कूल संचालक अतुल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अतुल की पत्नी दामिनी, तुषार और दो सपेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दामिनी से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा

जहां तुषार से मिलने उसके चाचा पहुंचे, वहीं इस मामले की मुख्य आरोपी दामिनी से अब तक कोई मिलने नहीं आया है। जेल प्रशासन के मुताबिक, दामिनी महिला बैरक 12A में बंद है। उसके साथ आरोपी सोनू और उदय से मिलने भी अब तक कोई परिजन या परिचित नहीं पहुंचा।

होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट

जेल नियमों के तहत महिला बंदियों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत दामिनी का प्रेग्नेंसी टेस्ट भी कराया जाएगा। इसके लिए महिला डॉक्टर के जेल पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जेल संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

निजी वकील की मांग

सूत्रों के अनुसार, जेल में बंद तुषार और दामिनी दोनों ने अपने बचाव के लिए निजी वकील रखने की इच्छा जताई है। गुरुवार को मुलाकात के दौरान तुषार ने अपने चाचा से इसी संबंध में बात की। माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही अपना पक्ष रखने के लिए निजी अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चित हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

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Updated on:

24 Jul 2026 09:29 am

Published on:

24 Jul 2026 09:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Snake Bite Murder: जेल में दामिनी का होगा प्रेग्नेंसी टेस्ट, प्रेमी तुषार ने की निजी वकील की मांग

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