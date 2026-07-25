‘सैफई के नाच-गानों में फूंक देते थे बुंदेलखंड का पैसा’, जालौन में सपा पर बरसे सीएम योगी, दिए 1274 करोड़ के तोहफे

Yogi Adityanath Visit To Jalaun: जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1274 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इंदिरा स्टेडियम उरई में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए आने वाला पैसा सैफई के फिल्मी नाच गानों में फूंक दिया जाता था। आज जालौन विकास की नई गाथा लिख रहा है, जिसकी वैश्विक पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कभी बुंदेलखंड सुख की मार झेल रहा था। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। डकैतों की चहलकदमी शुरू हो जाती थी। आज प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।