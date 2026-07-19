जालौन: नीट एग्जाम में कम नंबर आने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी छात्रा ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

Student Suicide: हमीरपुर की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा नीट (National Eligibility cum Entrance Test) में अच्छे अंक ना आने से हताश हो गई और तनाव में रहने लगी। तनाव की स्थिति को देखते हुए घर वालों ने समझने का प्रयास किया। इसी बीच छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत खराब होते ही घर वाले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घर वालों का कहना है कि उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी यह कदम उठा लेगी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है।