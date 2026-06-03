Jalaun Crime News: पैसों के विवाद में युवक के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई, पीड़ित ने अपनी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, क्या है पूरा मामला?

घटना को याद करते हुए शहजादे भावुक हो गया। उसने कहा कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पीड़ित ने कहा- मैं आज जिंदा हूं, लेकिन खुद को जिंदा लाश जैसा महसूस करता हूं। जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजरा हूं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पैसों के विवाद में कोई किसी की जान लेने की कोशिश करेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था।