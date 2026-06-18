मातम में बदलीं शादी की खुशियां, जालौन में नदी में डूबकर 3 युवकों की मौत, मध्य प्रदेश से आया था परिवार

Jalaun Drowning Case: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में पहुज नदी में डूबने से मध्य प्रदेश के 3 युवकों की मौत हो गई है। ये तीनों युवक जालौन में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों शवों को बाहर निकाल लिया है। इस हृदयविदारक घटना के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया है।