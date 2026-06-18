‘कुर्सी तोड़ देंगे’, सीतापुर में गरजे सांसद चंद्रशेखर आजाद कहा- महापुरुषों के अपमान का चुन-चुन कर हिसाब लेंगे

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के पेट में महापुरुषों की तस्वीरों को देखकर दर्द हो रहा है? उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे लोग चुन-चुन कर इस अपमान का हिसाब करेंगे। आजाद ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रशासन को चुभ गया कि मैं इसका लोकार्पण कर रहा हूं चाहे तो इसका उद्घाटन DM, SP, IG या DIG कर लें, लेकिन यह याद रहे कि अगर यह गेट टूटा तो लखनऊ की कुर्सी पर बैठे लोग चैन से सो नहीं पाएंगे।