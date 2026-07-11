सीतापुर में भारी बारिश का अलर्ट: नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई का तापमान 27.02 डिग्री से 31.6 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। गरज और चमक के साथ 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। गुरुवार 16 जुलाई का तापमान 32.7 डिग्री से 27.27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकल सकती है लेकिन 60 प्रतिशत बारिश होने का भी अनुमान है। शुक्रवार 17 जुलाई का तापमान 27.2 डिग्री से 32.02 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। गरज चमक के साथ बारिश 65 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।