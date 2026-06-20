‘पहले लिए सात फेरे, फिर लगा ली फांसी’, सीतापुर में एक ही दुपट्टे के फंदे से पेड़ पर लटके प्रेमी-प्रेमिका

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रियवंश और 19 वर्षीय रजनी के रूप में हुई है। शनिवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो उन्होंने दोनों के शव पेड़ से लटकते देखे। घटनास्थल का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। पेड़ के पास जमीन पर श्रृंगार का सामान और बिंदी पड़ी मिली। वहीं मृतका रजनी की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। पेड़ के चारों ओर पैरों के निशान भी मौजूद थे जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि आत्महत्या करने से पहले दोनों ने पेड़ के सात फेरे लेकर शादी की रस्म पूरी की थी।