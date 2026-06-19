संत कबीर नगर हत्याकांड पर चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- दलित का गला रेतने वालों को मिले सख्त सजा

इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने X पर पोस्ट कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आनंद कुमार ने अपनी भांजी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था और इसी रंजिश के चलते उनकी हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर ने यूपी सरकार से मांग की है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उन्होंने यह भी बताया कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम मौके पर पीड़ित परिवार के साथ डटी हुई है।