संतकबीर नगर में 300 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर गिरा, कुछ दिन पहले CM योगी ने किए थे दर्शन

ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर 300 साल पुराना था, लगातार हो रही बारिश के कारण इसकी संरचना कमजोर हो गई थी। पहले दीवारों में दरारें आईं और उसके बाद अचानक मंदिर का बड़ा हिस्सा गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके जल्द पुनर्निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था और पुरानी विरासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए जल्द कदम उठाए जाने चाहिए।