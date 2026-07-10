Two Children drowned: संतकबीर नगर में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत

शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे संत कबीर नगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के कुसौना खुर्द में रेल पटरियों को बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वहां परिजन पहुंचे और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मेंहदावल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान कुसौना खुर्द निवासी प्रभास (8) पुत्र परविंदर और कुनाल (6) पुत्र विष्णु के रूप में हुई है। कुनाल अपने नाना मुराली के घर कुसौना खुर्द में आया हुआ था, जबकि उसका स्थायी निवास ग्राम महुई, थाना धर्म सिंहवा, जनपद संत कबीर नगर है।