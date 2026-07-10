Ghaziabad heavy rain deaths: एक दिन की भारी बारिश ने ली 6 जानें, 3 मासूम भी जलभराव की भेंट चढ़े; कहीं करंट तो कहीं नाले में तैरती मिली लाश

बता दें कि सबसे हृदयविदारक घटना लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां मिलक गांव के पास झुग्गियों में रहने वाले सतीश के 7 वर्षीय बेटे पोलू की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई।दरअल, मूल रूप से बिहार के नालंदा (गांव पाकरी) का रहने वाला पीड़ित परिवार पिछले 3 साल से यहां रहकर कबाड़ बीनने का काम करता है। बुधवार रात से शुरू हुई भारी बारिश के कारण पूरी कॉलोनी और गलियां जलमग्न हो चुकी थीं। गुरुवार शाम करीब 7 बजे छोटा बेटा पोलू घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया। जब वह रात तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने बदहवास होकर पुलिस को सूचना दी। रातभर पुलिस और परिवार उसकी तलाश करते रहे। शुक्रवार दोपहर को झुग्गी के ही पास पानी से लबालब भरे एक गहरे गड्ढे में पोलू का शव तैरता हुआ मिला, जिसे देखकर मां सोनी देवी और पिता सतीश चीख पड़े। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) अंकुर विहार, अमरदीप मौर्या ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।