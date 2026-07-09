Weather Update: गाजियाबाद में झमाझम बारिश, वीआईपी इलाके जलमग्न, स्कूलों में छुट्टी घोषित

Ghaziabad Weather Update Today: गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बुधवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार सुबह भी जारी रहा। इस झमाझम बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी तरफ शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) रविंद्र मांदड़ ने आज, 9 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। डीएम के निर्देश पर बीएसए और डीआईओएस ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।