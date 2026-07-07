गाजियाबाद में जूता शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख; इलाके में मची अफरा-तफरी

पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा घंटाघर के पास जवाहर गेट से सटे शहर के पुराने और प्रतिष्ठित 'विंग्स शूज' शोरूम में हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर के वक्त शोरूम की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम से अचानक काला धुआं निकलने लगा। वहां मौजूद कर्मचारी और लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चूंकि तीसरी मंजिल पर शोरूम का मुख्य गोदाम था, जहां जूतों का भारी स्टॉक रखा हुआ था, इसलिए रबर, लेदर और केमिकल के संपर्क में आते ही आग तेजी से फैल गई।