मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली-NCR में IMD का रेड अलर्ट जारी, जानिए अगले 5 दिनों का हाल

Monsoon Heavy Rain: दिल्ली-NCR में मंगलवार को हुई तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी ने कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह से ही राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने खराब मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।