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‘क्या यही है भय आउट, भरोसा इन का उदाहरण?’ बारुईपुर कांड को लेकर सौगत राय ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को घेरा

Baruipur Murder case: बारुईपुर में कथित रेप और हत्या के मामले पर TMC सांसद सौगत राय ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस को मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 07, 2026

Saugata Roy on Mamata Banerjee and TMC.

TMC सांसद सौगत राय (File Photo- IANS)

Baruipur Murder case: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। रॉय ने कहा कि बंगाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक मासूम लड़की का बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। क्या इसी को दुरुस्त कानून-व्यवस्था कहते हैं?

TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, "चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि राज्य में 'भय आउट, भरोसा इन' होगा। तो जो बारूईपुर में हुआ, क्या यह उसी का उदाहरण है?

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Updated on:

07 Jul 2026 04:16 pm

Published on:

07 Jul 2026 04:15 pm

Hindi News / National News / ‘क्या यही है भय आउट, भरोसा इन का उदाहरण?’ बारुईपुर कांड को लेकर सौगत राय ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को घेरा

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