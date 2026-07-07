‘क्या यही है भय आउट, भरोसा इन का उदाहरण?’ बारुईपुर कांड को लेकर सौगत राय ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को घेरा

Baruipur Murder case: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। रॉय ने कहा कि बंगाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक मासूम लड़की का बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। क्या इसी को दुरुस्त कानून-व्यवस्था कहते हैं?