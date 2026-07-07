नासिक आंदोलन फ्लॉप करने के लिए सीएम फडणवीस ने फैलाई बादल फटने की अफवाह, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

इसी बीच अयोध्या श्रीराम मंदिर में कथित दान और आभूषणों की लूट मामले को लेकर नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर के बाहर कांग्रेस ने आज 'रघुपति राघव राजाराम' सत्याग्रह आंदोलन किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के भजन गाकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में 'चौकीदार चोर है’, ‘देश लूटा, अब राम का दान भी लूट रहे' जैसे नारे लिखे बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी की।