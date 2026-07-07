CBI ने रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनियों समेत 7 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, बैंकों से धोखाधड़ी का आरोप



जांच एजेंसी का कहना है कि इस तरह फंड्स का डायवर्जन कर्ज की शर्तों और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन था। इससे कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचा। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और धोखाधड़ी (चीटिंग) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान जुटाए गए डाक्यूमेंट्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पहली चार्जशीट दाखिल की गई है।