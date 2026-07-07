Wayanad Landslide: वायनाड लैंडस्लैड में रहत बचाव कार्य जारी, सांसद प्रियंका गांधी ने की जरुरी अपील, अब तक 4 लोगों की मौत

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार, भूस्खलन मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां एक चर्च, चाय की दुकान और बस स्टॉप भी मलबे में दब गए। पिछले 24 घंटे में इलाके में करीब 265 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बताया गया है कि लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन साइट के आसपास मौजूद कुछ लोग हादसे की चपेट में आ गए। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवियों की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं।