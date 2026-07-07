Wayanad Landslide: वायनाड में सुरंग परियोजना के पास भूस्खलन, 2 की मौत, मस्जिद, मकान और बस स्टॉप ढहे

मलबे में फंसे 6 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 10 और लोगों के कीचड़ के नीचे दबे होने की आशंका है, जिससे खोज अभियान के बढ़ने के साथ ही मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। घटनास्थल से सामने आए दृश्यों में श्रमिकों को ले जा रही एक बस कीचड़ के तेज बहाव की चपेट में आकर पूरी तरह से चकनाचूर होती दिखाई दे रही है। प्रशासन को अंदेशा है कि कई अन्य वाहन, यात्री और श्रमिक भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण बचाव कार्यों में भारी बाधा आ रही है।