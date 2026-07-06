Weather Alert: महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच नासिक में बादल फटने की आशंका, हाई अलर्ट पर प्रशासन, चेतावनी जारी

उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। सीएम ने कहा, इसके जवाब में प्रशासन ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। बादल फटने जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नासिक शहर, पूरे जिले और ग्रामीण इलाकों में व्यापक उपाय किए गए हैं। महाराष्ट्र में यह हाई अलर्ट की स्थिति 8 जुलाई तक बनी रहेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछले चार-पांच दिनों में हुई भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर पालघर जिले पर पड़ा है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से गुजरात से आने वाली ट्रेनों को रोकना पड़ा है। अहमदाबाद-मुंबई हाईवे, जो अभी बन रहा है, वहां भी पानी जमा होने की खबर है।