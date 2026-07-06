Weather Update: देश के 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

Monsoon 2026: देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है। अगले 3 दिन देश के मध्य हिस्सों में मानसून की सक्रियता बढ़ने और कुछ राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश होने के संकेत मौसम विज्ञान केंद्र ने दिए हैं। देश के पूर्वी इलाकों में बना डीप डिप्रेशन यानि कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी झारखंड, उत्तरी उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से होकर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिसके असर से राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में 10 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने और कुछ भागों में इस दौरान भारी से अतिभारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।