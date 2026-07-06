‘मेरी नजर में बेदाग हैं, मंदिर आंदोलन में उनका बलिदान अमूल्य’ राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चंपत राय का किया बचाव

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को हुई अहम बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। मीटिंग के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दान राशि में कथित गड़बड़ी और चोरी की घटना से पूरा ट्रस्ट आहत है। उन्होंने कहा कि नुकसान कितना हुआ, यह बड़ी बात नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि मंदिर परिसर में ऐसी स्थिति बनने दी गई।