मानसून सेशन में किन-किन मुद्दों पर गूजेंगा संसद, कांग्रेस ने बता दिया अपना पूरा प्लान

Parliament Monsoon Session 2026 Latest Update: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और जरूरी विधायी काम होंगे। वहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी साफ कर दिया है कि वह इस सत्र में कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।