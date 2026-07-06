‘आज हमारी सरकार केंद्र में होती तो वे चंपत राय से खुद को अलग कर लेते’, इस्तीफे के बाद आया कांग्रेस का पहला बयान



कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट पर अब भी संघ का प्रभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में हुई कुछ नियुक्तियों और जमीन खरीद जैसे मामलों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मंदिर से कुछ दूरी पर 86 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई, जहां चारे की खेती की जा रही है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए।