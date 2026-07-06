Ram Mandir Trust: कौन हैं कृष्ण मोहन? जिन्हें चंपत राय की जगह चुना गया राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव

सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक करीब तीन घंटे तक चली। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत सात स्थायी सदस्य मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अंतरिम व्यवस्था के तहत कृष्ण मोहन ट्रस्ट का कामकाज संभालेंगे।