Bankipur Seat: प्रशांत किशोर बोले- 242 विधायकों पर अकेला भारी पड़ूंगा, BJP का पलटवार- पहले जमानत बचा लें

Bankipur Assembly By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि में अकेला विधानसभा के 242 विधायकों पर भारी पड़ूंगा। वहीं, उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर पहले अपनी जमानत बचा लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी।