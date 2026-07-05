अकाल तख्त का आरोप, IT सेल से सिख संस्थाओं के खिलाफ चल रहा अभियान, मान सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम

ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा, हमने बार-बार सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया है। हम पंजाब सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं कि वह उन लोगों को रोके जिन्हें कथित तौर पर उसने काम पर रखा है और जो अकाल तख्त साहिब के खिलाफ लिख रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो पंथ इन केंद्रों तक मार्च करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये गतिविधियां बंद हों। यह अब तक का सबसे सख्त बयान माना जा रहा है, जो अकाल तख्त की ओर से भगवंत मान सरकार के खिलाफ सामने आया है।