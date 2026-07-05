TMC में बगावत थमने के संकेत नहीं, चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद रिजु दत्ता का हमला, अभिषेक बनर्जी और ममता पर उठाए सवाल

अपने इस्तीफे में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने लिखा कि वह 3 जून 2026 को कालीघाट में हुई बैठक में उन्हें सौंपी गई अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में अपने सभी अन्य पदों से भी इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि वह पार्टी और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों के बैंक खातों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ऑथराइज्ड सिग्नेटरी) की जिम्मेदारी भी छोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका से भी खुद को अलग करने की जानकारी दी।