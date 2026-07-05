चंद्रिमा भट्टाचार्य पर भड़के TMC सांसद सौगत रॉय, बोले- अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ममता बनर्जी से किया विश्वासघात

सौगत रॉय ने कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य की TMC प्रेसिडेंट थीं। बाहरी लोग आए और ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय चंद्रिमा भट्टाचार्य ऑफिस में थीं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने ऐसा न करके गलत किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसलिए पार्टी के अंदर लोगों में गुस्सा था। उन्होंने आगे कहा कि वह खुद पार्टी छोड़कर चली गईं। हमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ममता बनर्जी ने उन्हें कई पद दिए थे। एक चुनाव हारने के बाद भी उन्हें दूसरी सीट से जिताकर वापस लाया गया, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ा।