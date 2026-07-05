लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी का सामान बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह लकड़ी मार्केट पुलिया क्षेत्र में मौजूद थे, तभी तीन अज्ञात युवक जो नशे की हालत में थे ने लोनी गोल चक्कर जाने के लिए उनकी टैक्सी बुक की। शुरुआत में यात्रा सामान्य रही, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात पूरी तरह बदल गए। चलती कार में एक आरोपी ने अचानक चालक परवेज को ड्राइविंग सीट से धक्का देकर नीचे उतार दिया और खुद गाड़ी चलाने लगा। इसके बाद जब वाहन भोपुरा बॉर्डर के पास पहुंचा, तो आरोपियों ने पीड़ित को कार से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी टैक्सी लेकर फरार हो गए। उसी वाहन में उसका मोबाइल फोन भी रखा हुआ था, जो चोरी हो गया।