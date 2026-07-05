VB-G RAM G Yojana: 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी, शिवराज सिंह चौहान बोले-अब तक नहीं मिली एक भी शिकायत

हालांकि, विपक्ष ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। यहां यह बता दें कि VB-G RAM-G Act के तहत औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है, जबकि मनरेगा के तहत 298.80 रुपए थी। नई प्रभावी दरें सभी राज्यों में 1 जुलाई से बढ़ाई गई हैं। सरकार के मुताबिक, देशभर में औसत मजदूरी दरों में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है।