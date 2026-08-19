‘विपक्ष को दबाने के लिए BJP अपना पुराना हथकंडा अपना रही’, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले CM भगवंत मान

Bhagwant Mann on Satyendar Jain Arrest:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने तरीके अपना रही है। भगवंत मान ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया है।