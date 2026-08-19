‘विपक्ष को दबाने के लिए BJP अपना पुराना हथकंडा अपना रही’, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले CM भगवंत मान

पंजाब मुख्यमंत्री, भगवंत मान (फोटो - आईएएनएस)
Bhagwant Mann on Satyendar Jain Arrest:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने तरीके अपना रही है। भगवंत मान ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया है।
भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी पंजाब में राजनीतिक आधार मजबूत नहीं कर पाई है, इसलिए वह ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाव बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से आम आदमी पार्टी की सरकार का काम प्रभावित नहीं होगा।
भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी पहले भी राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए ED, CBI और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है।
उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। मान ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हुई कार्रवाई को भी इसी रणनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है।
बीजेपी की तरफ से अपनी सरकार पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर भगवंत मान ने कहा कि उन्हें ऐसे नेताओं से ईमानदारी या देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है, जिन पर वह पंजाब को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उठाए जा रहे मुद्दों में कोई दम नहीं है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मान ने कहा कि ED और CBI के जरिए डराने या दबाव बनाने की कोशिश उन्हें पंजाब के लोगों के लिए काम करने से नहीं रोक सकती।
भगवंत मान ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को बीजेपी या केंद्र सरकार से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।
मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। इसलिए बीजेपी या केंद्र सरकार को पंजाब और उसके लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए।
पंजाब में पानी के हालात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदियों और दूसरे जलस्रोतों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी की स्थिति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा को उनकी बीमार मां से मिलने के लिए मानवीय आधार पर पैरोल देने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को पंजाब के राज्यपाल के सामने पहले ही उठा चुके हैं। अब इस मामले में अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है।
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