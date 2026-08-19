19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब की सियासत में खिलाड़ियों की एंट्री, पूर्व क्रिकेटर मनप्रीत गोनी और एथलीट कुणार AAP में शामिल

Punjab politics: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह 'गोनी' और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता एथलीट कुणार बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों खिलाड़ियों ने पंजाब सरकार की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Rakesh Mishra

Aug 19, 2026

former cricketer manpreet gony

सीएम भगवंत मान के साथ मनप्रीत सिंह 'गोनी'। फोटो- (X-@Gss_Views)

चंडीगढ़। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह 'गोनी' और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता एथलीट कुणार बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों खिलाड़ियों ने पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों और राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में पंजाब का नाम रोशन करने वाले युवाओं का आप से जुड़ना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है।

दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया

उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों का अनुभव पंजाब के युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने में मदद करेगा और 'रंगला पंजाब' बनाने के अभियान को मजबूती मिलेगी। मान ने दोनों खिलाड़ियों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी मौजूद रहे। आप में शामिल होने के बाद मनप्रीत सिंह गोनी और कुणार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नीतियों और राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित हैं। दोनों ने पार्टी को मजबूत करने और पंजाब के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने का भरोसा दिलाया।

राजनीतिक पारी की शुरुआत

पार्टी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के जुड़ने से पंजाब के युवाओं और खेल समुदाय के साथ उसका जुड़ाव और मजबूत होगा। इसे खेल जगत से जुड़े प्रतिभाशाली पंजाबियों की सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के रूप में भी बताया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह गोनी दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के अलावा घरेलू क्रिकेट में पंजाब और इंडियन प्रीमियर लीग में कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। गोनी चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स और किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। जून 2019 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की है।

17 विकेट लेकर चर्चाओं में रहे

आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह गोनी ने आईपीएल से अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2008 में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनी। इस सीजन में वह 17 विकेट लेकर चर्चाओं में रहे थे। इसके बाद उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था। जून 2008 में हांगकांग के खिलाफ उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला। हालांकि इन दो मैचों में वे कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और केवल 2 विकेट ही ले पाए। हालांकि इसके बाद उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया और वे कभी वापसी नहीं कर पाए।

शिवकुमार की पहली सीएलपी बैठक में नहीं पहुंचे सिद्धारमैया, वरिष्ठ विधायकों की गैरमौजूदगी से बढ़ी नाराजगी

ये भी पढ़ें
Siddaramaiah

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 05:22 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:16 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / पंजाब की सियासत में खिलाड़ियों की एंट्री, पूर्व क्रिकेटर मनप्रीत गोनी और एथलीट कुणार AAP में शामिल

बड़ी खबरें

View All

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब

ट्रेंडिंग

Punjab Politics: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नहीं पहुंचे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्या राहुल गांधी को दिया बगावत का संदेश?

Punjab Congress Infighting
राष्ट्रीय

सुखबीर बादल पर हमले को राजनीतिक मुद्दा बनाएगा अकाली दल, लोंगोवाल की विरासत से जोड़ेगा पूरा नैरेटिव

Sukhbir Badal Nanded attack
राष्ट्रीय

भगवंत मान के इस्तीफे की मांग, भाजपा नेता रवनीत बिट्टू बोले- सड़क से कानूनी लड़ाई तक जारी रहेगा विरोध

Ravneet Singh Bittu
राष्ट्रीय

जिसके बदौलत AAP ने जीता पंजाब, अब बीजेपी ने उसी को बनाया राष्ट्रीय मंत्री; केजरीवाल का किला ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति

Punjab Assembly Election 2027
राष्ट्रीय

‘एक परिवार, एक टिकट’ पर कांग्रेस में घमासान! रंधावा-वड़िंग के बीच बिट्टू की एंट्री, बोले- गांधी परिवार को 3 टिकट तो दूसरों को क्यों नहीं?

Punjab Congress internal feud
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.