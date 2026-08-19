पंजाब की सियासत में खिलाड़ियों की एंट्री, पूर्व क्रिकेटर मनप्रीत गोनी और एथलीट कुणार AAP में शामिल

पार्टी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के जुड़ने से पंजाब के युवाओं और खेल समुदाय के साथ उसका जुड़ाव और मजबूत होगा। इसे खेल जगत से जुड़े प्रतिभाशाली पंजाबियों की सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के रूप में भी बताया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह गोनी दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के अलावा घरेलू क्रिकेट में पंजाब और इंडियन प्रीमियर लीग में कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। गोनी चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स और किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। जून 2019 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की है।