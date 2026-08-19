Punjab Politics: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नहीं पहुंचे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्या राहुल गांधी को दिया बगावत का संदेश?

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पार्टी के अंदर बड़े नेताओं के बीच मतभेद भी नजर आ रहे है। पार्टी दो गुटों में बंट गई है। एक गुट चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरा गुट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। बताया जा रहा है कि चन्नी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए।