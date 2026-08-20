IAS Tukaram Mundhe: तेज तर्रार IAS तुकाराम मुंढे का क्या राजस्थान हो गया ट्रांसफर? जानें वायरल दावों का असली सच

मुंढे का प्रशासनिक कार्यकाल अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाना जाता है। 21 साल की सेवा में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। यही वजह है कि जब सोशल मीडिया पर उनकी अगली पोस्टिंग को लेकर पोस्ट सामने आई तो इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग सोशल मीडिया मंचों और मैसेजिंग समूहों में यह दावा किया जा रहा था कि उन्हें अब महाराष्ट्र से राजस्थान भेजा जा रहा है। इस मामले में एनडीटीवी प्रॉफिट ने जब उनसे राजस्थान भेजे जाने और 26वें ट्रांसफर से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि यह सच नहीं है।