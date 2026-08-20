बाढ़ के बीच शिक्षक का समर्पण, कमर तक पानी में चलकर स्कूल पहुंचे, बोले- ‘बच्चों का भविष्य अंधेरे में कैसे रहने दें’

वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग और हुगली के आरामबाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) से पानी छोड़े जाने के बाद आरामबाग सब-डिविजन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के कारण द्वारकेश्वर नदी उफान पर है, जबकि डीवीसी से पानी छोड़े जाने के बाद खानाकुल से होकर बहने वाली मुंडेश्वरी और रूपनारायण नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। आरामबाग की सलेपुर पंचायत के कुछ हिस्सों में पानी पहले ही घुस चुका है। पश्चिमपारा गांव को जोड़ने वाली तीन सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे 100 से अधिक परिवार अपने घरों में ही फंसकर रह गए हैं।