कोलकाता होटल अग्निकांड: 80 लोगों का हुआ रेस्क्यू, मंत्री बोले- वरना हो सकती थी 100 मौतें

Kolkata Hotel Fire: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, मृतकों में 2 महिला और एक बच्चा भी शामिल है। घटना के बारे में प्रदेश सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि अभी तक 9 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।