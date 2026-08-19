‘वंदे मातरम्’ विवाद में कांग्रेस पर भाजपा का हमला, सीआर केशवन बोले- सोनिया गांधी मांगें माफी

Vande Mataram Controversy : चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हिंदू धर्म के प्रति दुर्भावना रखने का आरोप लगाते हुए कहा नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक, कांग्रेस का इतिहास राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के अपमान से भरा रहा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से अपील की है कि वे वरिष्ठ नेता होने के नाते सोनिया गांधी को देश से तुरंत माफी मांगने की सलाह दें।